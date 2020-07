Volley Manià spet navdušuje otroke

Sokolovo igrišče na prostem v Nabrežini je ta dva tedna zelo živahno. Tam se namreč za žogo podi 32 otrok, starih med 7 in 13 let, ki so se udeležili odbojkarskega kampa Volley Manià. Otroci so bili razdeljeni v pet skupin, dve skupini sta trenirali na cementnih igriščih, dve na igriščih za odbojko na mivki, ena skupina pa je trenirala na travnati površini. Vsak je poslušal svojega trenerja, sledil njegovim navodilom in se učil igranja odbojke, na njihovih obrazih pa je bilo videti, da se med tem tudi zelo zabavajo.

»Odločili smo se, da kamp organiziramo tudi letos, čeprav do zadnjega trenutka nismo vedeli, ali ga bomo lahko imeli, saj se do junija ni smelo postaviti odbojkarske mreže zaradi koronavirusa,« nam je povedal Loris Manià. Zaradi pravil proti širjenju novega koronavirusa poteka kamp letos nekoliko drugače in zato na njem nimajo bazena, ki so ga imeli v prejšnjih letih. Nekaj sitnosti jim povzroča stalno nošenje zaščitnih mask, starši pa morajo vsak dan podpisati izjavo, da otroci niso bolni.