Voščilo od Čila do Milj mimo Burkine Faso

»Strmimo v boljše čase, ko se bodo naše sanje uresničile,« pravijo člani skupine The Pogues v pesmi Fairytale of New York. Z istimi besedami se zaključi posebno božično voščilo skupine glasbenikov in prijateljev, ki so se iz različnih koncev sveta povezali in skupaj ustvarili ganljivo različico znane pesmi irsko-angleške sedmerice, da bi spletno, kot je pač v času pandemije že običajno, ustvarili tisto bližino, ki jo prav vsi pogrešamo.

Glasbenika Ivo Tull in Martina Feri sta skladbo hranila v predalu nedodelanih projektov že dve leti. Koronavirusna zapora pa jima je prinesla pravi navdih. »Pesem je obema zelo pri srcu. Zgodba, ki se žalostno konča, ima pozitivno sporočilo o sanjah, ki se kljub težavam lahko uresničijo. Ganljivo besedilo bogati posebna orkestracija,« je utemeljil Ivo Tull, ki je z družino in prijatelji glasbeniki od Čila do Milj ustvaril trinajstčlansko skupino in na božični dan objavil videoposnetek pesmi na svojem YouTube kanalu.