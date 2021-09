Policisti so ponoči ovadili 29-letnega romunskega državljana zaradi ponarejanja javnih listin. Ko so ga ustavili med vožnjo v Ul. Flavia, jim je pokazal vozniško dovoljenje z več nepravilnostmi, iz česar so ugotovili, da je ponarejeno. Moškega so prijavili državnemu tožilstvu, odvzeli so mu prometno dovoljenje, avtomobil pa so zasegli za obdobje treh mesecev.