Vozilo in voznik skrivnostno izginila

Prometna policija preiskuje primer zagonetnega izginotja avtomobila in voznika, ki so ju zadnjič videli na sesljanskem bencinskem servisu. Tam so na tleh ostali samo kovčki, o njihovem lastniku in vozilu, ki je bilo med drugim pokvarjeno, pa po desetih dneh ni ne duha ne sluha.

Avtomobil mitsubishi colt z romunsko registrsko tablico je v ponedeljek, 13. januarja, med vožnjo proti Tržiču obtičal na avtocestnem priključku v bližini Sesljana. Voznik je poklical na pomoč in patrulja prometne policije je vozilo previdno pospremila do najbližjega počivališča, k bencinskemu servisu Vega pri sesljanskem avtocestnem izvozu. Tam sta prometna policista vozniku dala običajna navodila, da bi sam poklical avtovleko. Do sem nič čudnega.

Naslednjega dne pa je prometna policija spet prejela telefonski klic. Tokrat je bil na vezi upravitelj tamkajšnjega bara. Povedal je, da so na tleh počivališča kovčki, medtem ko voznika in mitsubishija ni več na spregled.