V Ul. Sottomonte 2 nad Rojanom je okrog 11.43 manjše vozilo za odvoz odpadkov iz še nepojasnjenih vzrokov silovito trčilo v zid. Voznik in sopotnik sta obtičala ukleščena v zmečkani kabini in so ju šele po več kot 40 minutnem delu iz nje izvlekli gasilci. Sopotnik je utrpel resnejše poškodbe, reševalci službe 118 so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, medtem ko je bil voznik nepoškodovan. Na kraju so bili tudi lokalni policisti.