Voznica začetnica trčila v obcestni zid

V Nabrežini je danes zjutraj ob 8. uri na pokrajinski cesti št.1 blizu poštnega urada voznica začetnica iz še nepojasnjenih vzrokov s svojo pando zapeljala s cestišča in trčila v obcestni zid ob stanovanjski hiši. Avtomobil se je nato ustavil počez na sredini cestišča. Na srečo ni bila poškodovana, medtem ko je bila gmotna škoda precejšnja zlasti na sprednjem desnem boku avtomobila, odprla pa se je tudi zračna blazina. Na kraj so prihiteli policisti iz Sesljana in karabinjerji iz Nabrežine, ki so pomagali urejati promet.