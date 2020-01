Obalno cesto so davi okrog 9.30 zaprli za promet blizu križišča pri Brojnici. Voznik avtomobila bmw je iz še nepojasnjenih vzrokov zapeljal s cestišča in trčil v skalo. Na srečo je bil nepoškodovan in je sam izstopil iz avtomobila. Na kraj so prihiteli karabinjerji, policisti in gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče. Obalno cesto so zaprli za promet. Vzroke nesreče preiskuje policija.