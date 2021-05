Vozniškega dovoljenja ni nikoli pridobil

Policisti iz Nabrežine so prestregli moškega, ki je vozil motor brez vozniškega dovoljenja, ne da bi ga sploh kdaj pridobil. Ustavili so ga med rednim nadzorovanjem cest, medtem ko je prevažal še enega potnika. 23-letni H.N. jim je pokazal dokumente, prometno dovoljenje z ravnokar spremenjenimi podatki lastnika in romunsko vozniško dovoljenje. Zaradi nekaterih neskladnosti so policisti kontrolo poglobili. Odkrili so, da je šlo za lažni dokument in da vozniškega dovoljenja motorist sploh ni nikoli pridobil. Ugotovili pa so tudi, da so ga leta 2019 zaradi istega razloga že ustavili in oglobili tržaški lokalni policisti. Policisti so moškega oglobili in ga ovadili, zaradi ponovitve kaznivega dejanja pa so motor dokončno zasegli.