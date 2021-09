Vrača se BarcolanaJob

Povezovanje med izobraževalnimi ustanovami in svetom dela je za prihodnost mladih, ki iz Trsta odhajajo s trebuhom za kruhom, temeljnega pomena. Za razvoj na tem področju, kot na številnih drugih, si prizadeva Dežela Furlanija - Julijska krajina, ki že vrsto let v okviru Barcolane ponuja večdnevni niz dogodkov BarcolanaJob. Med 5. in 8. septembrom bodo v Skladiščih 26 in 28 Starega pristanišča in na spletu zaživele debate, predavanja in delavnice, predvsem pa dva t.i. recruiting days, zaposlovalna dneva. V torek in sredo med 15.30 in 16.30 bodo predstavniki Costa Crociere, družba potniških ladij velikank, in Union Energy, v deželi največji proizvajalec novih tehnologij za uporabo okolju prijaznih virov energij, sprejemali kandidate in izbrancem, ponudili zaposlitev. Med 5. in 7. oktobrom od 14.30 do 17.30 bo na spletnih kanalih dogodka potekala delavnica za priprave življenjepisov in razgovorov Con-vincere con il curriculum e il colloquio di lavoro. Prav tako na spletu bodo med 6. in 8. oktobrom od 10. do 13. ure poslušalcem posredovali koristne nasvete za optimalno uporabo osebnega znanja na srečanju Valorizzare le proprie competenze e (ri)mettersi in gioco nel lavoro.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku