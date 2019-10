Vrača se festival kave

Od nedelje do prihodnje nedelje se bo Trst že šesto leto zapored ovil v omamni vonj črnega zlata. V mesto se vrača kavni festival Trieste Coffe Festival, ki bo v enem tednu ponudil pester nabor prireditev, v sklopu katerih bodo lahko obiskovalci spoznali skrivnosti prave kulture pitja kave. Dogajalo se bo na Borznem trgu, kjer so že postavili kontejnerje, v kakršnih kava z ladjami prispe v Trst, jutri in pojutrišnjem pa bo svojo dejavnost predstavilo pet pražarn.

Podrobnosti letošnje izdaje je na sedežu Občine Trst predstavil Fabrizio Polojaz, predsednik združenja Caffè Trieste, ki že od vsega začetka stoji za kavnim festivalom. V družbi občinske odbornice Serene Tonel je spomnil, kako je sploh nastal ta festival. »V Trstu vsake dve leti prirejamo sejem kave, ki je namenjen izključno osebam, ki se ukvarjajo s kavnim poslom. Ker so nas občani pogosto spraševali, zakaj ne morejo obiskati kavnega sejma, smo si zamislili festival kave, do katerega imajo dostop vsi občani in v sklopu katerega je mogoče spoznavati trende na področju priprave kave,« je povedal organizator prireditve in napovedal, da bo tudi letošnji program namenjen tako otrokom kot odraslim.