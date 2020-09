Vrača se La Bancarella

Na Trg Sv. Antona se po šestih letih vrača La Bancarella – sejem knjig vzhodnega Jadrana, ki ga organizira Multimedijski dokumentacijski center za tržaško, istrsko, reško in dalmatinsko kulturo (Centro di documentazione multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana, dalmata – CDM). Na njem bodo predstavili knjige na temo Trsta, Istre, Reke in Dalmacije, ozemlja, ki ga je zgodovina razdelila in ga danes najdemo v zgodovinskih knjigah, spominih, pri pomembnih pisateljih ali ljudeh, ki hočejo dati svoje pričevanje. Sejem bo potekal med 17. in 19. septembrom, program pa je zelo bogat, del le-tega je namenjen tudi filmom in dokumentarcem. Predsednik CDM Renzo Codarin si nadeja, da bi kinematografski del lahko postal stalnica na sejmu La Bancarella. Posebnost letošnje edicije, za katero je poskrbela epidemija novega koronavirusa, je prav gotovo ta, da si bo vse dogajanje možno ogledati tudi preko neposrednega prenosa na spletni strani www.arcipelagoadriatico.it.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.