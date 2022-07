Vrača se Lunatico fest 2022

V svetoivanski park se vrača Lunatico fest 2022. Letos sicer v okrnjeni obliki, a zato nič manj občuten. Konec meseca bo ponudil pred gledališčem Franca in France Basaglia tri večere gledališča in glasbe, vstop na vse dogodke pa je prost.

Festival se bo začel v sredo, 27. julija, ko bodo ob 21. uri igralci gledališča Hangar zaigrali predstavo Eleganzia. Originalni tekst je napisal Davide Pilastro, za režijo je poskrbel Gregor Geč, za koreografije pa Paolo Carnieri. V četrtek bo čas za glasbo v živo. Ob 20.30 bo nastopil ameriški kantavtor James Maddock. V svoji bogati karieri je med drugim nastopal s skupino Train in Bruceom Springsteenom. Na turneji, s katero se ustavlja tudi v Trstu, ga spremlja pianist Brian Mitchell, ki je med drugim igral z Bobom Dylanom. Poleg njiju bosta nastopili še dve glasbeni skupini, ki se bosta poklonili Springsteenu, in sicer Acoustic Woman ter Bruce in Blues. V petek se bo festival zaključil s koncertom ob 21. uri, ko bo orkester The Big Band Theory, ki ga vodi Igor Checchini, igral najlepše skladbe iz zakladnice mednarodnega rocka in funk glasbe. Festival organizira zadruga La Collina, vse informacije pa so na voljo na spletni strani www.lunaticofestival.org.