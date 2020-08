Vrača se poletno narečno gledališče

Vračajo se priljubljeni spektakli znanega tržaškega združenja amaterskega narečnega gledališča L’Armonia. Vse je kazalo, da se bodo morali letos Tržačani odpovedati poletnemu nizu predstav R ... Estate in armonia, ki že vrsto let navdušuje publiko v ljudskem vrtu. Zaradi pandemije in varnostnih koronavirusnih predpisov je bilo načrtovanje poletne sezone zapleteno in zamudno. A končno bodo prišli ljubitelji narečnega gledališča na svoj račun, saj bo v petek ob 21. uri na vrsti prva bralna uprizoritev z naslovom Cecchelin: framenti de memorie.

V petek 28. avgusta ob 18.30 pa bo čas za potujočo predstavo Sempre alegri mai passion skupine Amici di San Giovanni, v režiji Giuliane Artico. Veseloigra, tudi tokrat v obliki bralne uprizoritve, kot velijo varnostni koronavirusni predpisi, bo zaživela v mali areni v Ulici Forlanini v stanovanjskem kompleksu na Melari, 11. septembra na Trgu Hortis, 18. septembra pa v ljudskem vrtu Marisa Madieri v Ulici Benussi, obakrat ob 18.30.

Kratko a jedrnato poletno sezono so danes dopoldne predstavili na tiskovni konferenci v tržaški občinski palači. Več informacij o vstopnicah in predpisih za varen ogled predstav je na voljo na spletni strani združenja amaterskega narečnega gledališča L’Armonia.