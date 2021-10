Vrača se praznik Avstro-Ogrskega cesarstva

Avstro-Ogrsko cesarstvo je za svoje posle potrebovalo veliko pristanišče. To je v teku 18. stoletja razvilo ravno v Trstu in ob tem leta 1830 pripravilo načrt za več kot 550 kilometrov dolgo železniško progo, ki bi pristanišče povezovala z Dunajem. Tržaški zaliv je zajela velika ekonomska rast, naraslo je tudi prebivalstvo. Proti koncu 19. stoletja je Trst postal tretje mesto v cesarstvu. »Gre za najbolj sijoče obdobje tržaškega zaliva,« je na včerajšnji predstavitvi festivala Kaiserfest dejal Silvio Pozenu, predsednik združenja Alta marea eventi, ki letos četrtič obuja spomin na habsburški Trst. Z avstrijsko ljudsko glasbo, tradicionalnimi oblačili in tipičnimi jedmi bo od jutri do 1. novembra v mestnem središču zapihal veter iz preteklih časov. Poleg stojnic, koncertov in defilejev na Ponterošu pa predvideva koledar festivala tudi predavanja in vodene obiske.

