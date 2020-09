Vrača se priljubljeni festival novinarstva Link

Gospodarstvo, pandemija koronavirusa, ameriške volitve in klimatske spremembe je le nekaj tem, ki jih bodo obravnavali v sklopu sedme izvedbe priljubljenega festivala novinarstva Link. Ta bo potekal pod šotorom na Velikem trgu od četrtka, 1., do nedelje, 4. oktobra.

Pod šotorom bodo spregovorili številni ugledni gostje. Giovanna Botteri, dopisnica iz Pekinga bo opisala svojo izkušnjo poročanja o virusu ter razmišljala o prihodnjih mesecih, ki jih bosta zaznamovala pandemija ter vse očitnejša trenja med Ameriko in Kitajsko. Botteri je letos tudi predsedovala komisiji za nagrado Lucchetta, ki jo bodo podelili v soboto, 3. oktobra, zvečer. Za svoje izstopajoče novinarske prispevke jo bodo prejeli Adnan Sarwar, novinar Channel 4, Sara Giudice iz oddaje Piazza pulita na kanalu La7, Nello Scavo, novinar dnevnika Avvenire, Antonio Pampliega (El Independiente) ter Andrea Franzetta (New York Times).

Ena glavnih tem so bližajoče se ameriške volitve. O njih bodo že v torek, 29. septembra, spregovorili kolumnist dnevnika Corriere della sera iz ZDA Massimo Gaggi, sicer avtor knjige Crack America, dolgoletna dopisnica televizije RAI iz New Yorka Tiziana Ferrario ter predsednik Inštituta za politične študije Ispi in Fincantierija Giampiero Massolo.

Zelo zanimiv bo tudi fokus o terorizmu, s poudarkom na delovanju ekstremističnih skupin v obdobju med in po pandemiji. O tem bosta spregovorila pisateljica Marta Serafini ter Andrea Iacomini, tiskovni predstavnik Unicefa za Italijo. Pozornost bo nedvomno pritegnila tudi debata med novinarjem Corradom Augiasom in kulturno urednico pri italijanski tiskovni agenciji Ansa Elisabetto Stefanelli, med katero bo beseda tekla o družbeno-kulturnih spremembah skozi čas. Med uglednimi gosti gre prišteti še TV voditelja Corrada Formiglija in Lucio Annunziata, ki bosta z direktorjem dnevnika Stampa Massimom Gianninijem in direktorico Radio1 Simono Sala razpravljala o informacijah in toku novic v svetu, ki ga je ustavil koronavirus. Na festivalskem odru bo nastopil tudi Oliviero Toscani, ki bo z Emmo D’ Aquino govoril o pogledu na svet skozi fotografski objektiv. Podroben program bo v naslednjih dneh na razpolago na spletni strani festivala.