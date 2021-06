Vrača se prireditev Trst - križišče kultur

Ogledi judovskega pokopališča, verskih hramov judovske, grške in srbske skupnosti in muzejev Revoltella in Sartorio, pa tudi degustacije kulinaričnih specialitet omenjenih skupnosti, glasba in še marsikaj drugega. Vse to bo v prihodnjih dneh ponujala prireditev Trst - križišče kultur, ko jo že četrto leto prireja združenje Altamarea Eventi v sodelovanju z Občino Trst.

Prireditev se bo začela 19. junija, potekala pa bo na Trgu Ponteroš in v okoliških ulicah. Podrobnosti so organizatorji predstavili na srečanju s predstavniki medijev v kavarni San Marco. Silvio Pozenu je v imenu združenja Altamarea Eventi napovedal celo serijo dogodkov, ki bodo zadovoljili različne okuse. Za ljubitelje zgodovine in arhitekture bodo ravnopravšnji vodeni ogledi, v sklopu katerih bodo obiskovalci lahko spoznali, kako je Trst kot mesto s pet tisoč prebivalci v relativno kratkem času postal mesto s 300 tisoč prebivalci. V večernih urah so predvideni tudi glasbeni dogodki.