Vrača se Raz\seljeni, niz dogodkov o migracijah

Festival Raz\seljeni, ki ponuja raznovrstne dogodke na temo migracij, letos praznuje dvajset let. »Sem kar malo ganjena,« je na predstavitvi niza dogodkov, ki se bodo vrstili od 1. oktobra pa vse do polovice januarja, povedala soustanoviteljica in umetniška vodja festivala Sabrina Morena. Ob njej sta na predstavitvi niza dogodkov spregovorila še predsednik gledališča Miela Miloš Budin in Breda Pahor, predsednica Slovenskega stalnega gledališča, ki s festivalom Raz\seljeni sodeluje že vse od ustanovitve.