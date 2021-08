Vračajo se študijski dnevi Draga

Trdno povezani s svojimi koreninami, vendar obenem z zaupanjem do idej in predlogov mladih. V tem duhu bodo pod pokritim šotorom v parku Finžgarjevega doma na Opčinah od petka do nedelje potekali 56. študijski dnevi Draga, ki v ospredje postavljajo trojno moč njenega ustanovitelja Jožeta Peterlina. Gre za moč vrednot, kot so slovenstvo, krščanstvo, demokracija in skupnost, moč trdne vere v pravilnost in nujnost dialoga med različno mislečimi ter za moč znanja in vedenja, raziskovanja ter poglabljanja.

Priložnostni bilteni so že od prve polovice avgusta priromali na domove, včeraj popoldne pa so vsebine podrobneje predstavili na tiskovni konferenci. Posamezna predavanja in okrogle mize, ki se jih bo mogoče udeležiti samo s covidnim potrdilom, odsevajo vrsto pomembnih aktualnih tem, je povzel Sergij Pahor, predsednik Društva slovenskih izobražencev, ki prireja študijske dneve. Prvo letošnjo okroglo mizo bodo v petek ob 16.30 posvetili dvajseti obletnici zaščitnega zakona Slovencev v Italiji 38/2001. Če je ta na eni strani zlasti na začetku pomenil predvsem zadovoljstvo – je poudaril Pahor – je kasneje na dan prišlo kar nekaj vozlov, med katerimi je eno izmed glavnih vprašanje zajamčenega zastopstva za narodno-jezikovne manjšine. Položaj slednjega bodo orisali deželni svetnik Igor Gabrovec, slovenska senatorka v italijanskem parlamentu Tatjana Rojc, parlamentarna zastopnica Slovencev v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss, podpredsednica Federalistične unije evropskih narodnostnih skupnosti Angelika Mlinar in italijanski poslanec v slovenskem parlamentu Felice Žiža. Prvotno napovedane slovenske poslanke v avstrijskem parlamentu Olge Voglauer po vsej verjetnosti zaradi političnih obveznosti ne bo.

V soboto ob 16.30 bo filozof in pisatelj Marko Uršič predaval na temo Človek in narava: od sožitja h gospostvu in nazaj Ob 19.30 pa bodo predstavili knjigo pisatelja Ivana Sivca o življenju primorskega duhovnika in političnega delavca Virgila Ščeka Ljubil sem slovenski narod. Nedelja se bo ob 9. uri začela s tradicionalno mašo, ki jo bo vodil upokojeni ljubljanski nadškof Anton Stres. Dopoldne se bo nadaljevalo v znamenju duhovnosti: ob 10. uri bo v ospredju okrožnica papeža Frančiška Vsi smo bratje. Na srečanju z naslovom Med obrambo svojega in iskanjem skupnega bodo spregovorili sociolog Igor Bahovec, direktor Socialne akademije Matej Cepin, novinarka Marjana Debevec in teolog Roman Globokar. Ob 15.30 bo glavna junakinja popoldneva Franka Žgavec, dobitnica desete Peterlinove nagrade. Dolgoletna predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž in prosvetna delavka je ena izmed glavnih duš slovenskega utripa na Goriškem. Zastor bo padel ob 16. uri, ko bo nadškof Stres ponudil svoj pogled na Slovenijo »30 let po demokratizaciji in osamosvojitvi«.

Mladi so si tokrat izborili petkov večer in sobotno popoldne. Slovenski kulturni klub – tako predsednica Mateja Martini – bo v petek ob 19.30 ponovno obudil »Slovenija party«. Gre za praznik, ki so ga klubovci prirejali prvih deset let po osamosvojitvi Slovenije in so ga letos ponovno obudili ob njeni trideseti obletnici. Uprizorili bodo recital pesmi Toneta Kuntnerja Prišla je, prišla je tista pomlad in predvajali film Zraven sem bil, ko se je svitalo. Nastopil bo ansambel Kraški muzikantje. Častna gosta bosta predsednik prve slovenske vlade ob osamosvojitvi Jože Peterle in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch. Na Dragi mladih – so v imenu društva MOSP in mladinske priloge revije Mladika Rast izpostavili Ksenija Kosmač, Jernej Močnik, Vanja Vogrič in Julija Cotič – pa bodo lahko v soboto ob 10. uri navzoči odkrivali, kateri so poklici prihodnosti in nove priložnosti ob meji, Sloveniji in v svetu. Več o tem bodo povedali slovenski minister za delo Janez Cigler Kralj, astrofizičarka Dunja Fabjan, državni sekretar za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič ter inženir in menedžer Tomaž Petaros. Valentinčič bo ob 14.30 vodil tudi delavnico o študijskih možnostih v čezmejnem prostoru. Prijave zbirajo na spletnih kanalih MOSP in Rast.