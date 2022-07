Vračajo se študijski dnevi Draga

Septembra se vračajo – že 57-ič – študijski dnevi Draga 2022, ki bodo v parku Finžgarjevega doma na Opčinah pri Trstu potekali od 2. do 4. septembra, tokrat pa bodo deležni tudi obiska in nagovora predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Program tudi tokrat obsega tradicionalno shemo štirih predavanj oz. okroglih miz, katerim je treba dodati še srečanje v okviru Drage mladih ter kulturne točke, pri čemer so si za geslo dogodka izbrali citat iz dela Mesto v zalivu Borisa Pahorja »... neskončna zaloga energij in prasil, zaradi katerih je ta narodič ob Jadranu neuničljiv, žilav in bister.«

Draga 2022 se bo začela v petek, 2. septembra, popoldne, ko bo ob 16.30 na sporedu okrogla miza v znamenju citata ameriškega ultramaratonca Deana Karnazesa »Če ti v srcu ne gori močan ogenj, nima smisla poskušati«. Gostje bodo nekdanja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, koordinatorka Zavoda Ma.Ma iz Celovca Nadja Kramer, ravnatelj Slovenskega dijaškega doma Srečko Kosovel iz Trsta Gorazd Pučnik, goriška odvetnica Martina Valentinčič ter direktor zavoda Iskreni Igor Vovk. Zvečer bo ob 20.30 na sporedu predvajanje televizijskega dokumentarca o Marici Nadlišek Po sledeh fate morgane.

V soboto, 3. septembra, popoldne bo ob 16.30 udeležence Drage nagovoril predsednik RS Borut Pahor, sledilo bo predavanje zgodovinarja in novinarja Jožeta Možine na temo Slovenski razkol včeraj in danes. Sledil bo kulturni dogodek Hommage Borisu Pahorju.Letošnji študijski dnevi bodo vrhunec in zaključek doživeli v nedeljo, 4. septembra, ko bo ob 10.30 teolog in filozof Janez Juhant (le-ta bo ob 9. uri daroval tudi tradicionalno mašo) govoril na temo Slovenski kristjan pred moralnimi izzivi kriznih razmer, popoldne pa bodo ob 15.30 slovesno podelili enajsto Peterlinovo nagrado.