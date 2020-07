Vračanje beguncev še brez odgovora

Temeljne človekove pravice beguncev so v državah na balkanski poti sistematično teptane. V Bosni in Hercegovini, Hrvaški ter Sloveniji je nasilje na račun moških, žensk in mladoletnih na begu pred vojno in preganjanjem zadnja leta žal običajna stalnica, žalostnemu spisku pa se je pred nedavnim pridružila še Italija. Od polovice aprila je namreč italijanska policija začela zlasti na Tržaškem slovenskim kolegom vračati migrante, češ da so nezakonito prečkali slovensko-italijansko mejo.

Na pobudo Deželne mreže za pravico do sprejemanja Dasi Fvg so danes na srečanju v humanitarnem centru Balducci v Zuglianu, ki mu je bilo mogoče slediti tudi preko spleta, podrobno orisali »verigo kršenja osnovnih človekovih svoboščin«, od katere so vračanja v Slovenijo le zadnji člen. »Pomembno izhodiščno točko obsojanja nedopustnega nasilja predstavlja dosje na 40 straneh, ki smo ga 27. junija predstavili v Milanu«, je poudaril Paolo Pignocchi iz človekoljubne organizacije Amnesty International. Pred nedavnim objavljeni prvi tovrstni dokument v italijanščini namreč sloni na skupnem delu 36 društev in ustanov, združenih v človekoljubno mrežo RiVolti ai Balcani. Nasilje na balkanski poti se stopnjuje že pet let, pri tem pa po surovosti – tako še Pignocchi – zlasti izstopa hrvaška policija. Podpredsednik združenja za pravne študije ASGI Gianfranco Schiavone je poudaril, da v tem okviru zadnja vračanja migrantov evropsko in mednarodno zakonodajo kršijo na več ravneh.