Vranje oči povzročile nevarno razmerje

Nabrežinski in openski karabinjerji so preteklega 8. aprila aretirali 29-letno romunsko državljanko, ki mora prestati dve leti in osem mesecev zaporne kazni zaradi izsiljevanja. Dekle se je nahajalo v avtobusu, s katerim je skušala zapustiti Italijo in se vrniti v Romunijo, zaporno kazen pa si je nakopala zaradi izsiljevanja upokojenca, s katerim se je pred tem spoznala v najbolj klasični situaciji: moški jo je namreč opazil med čakanjem pred rdečim semaforjem in se je dobesedno zatreskal v lepotico z vranjimi očmi. Nastalo je razmerje, pri čemer je upokojenec začenjal obdarovati ljubico z vedno dražjimi darili, podjetno dekle pa je izkoristilo situacijo in od njega zahtevalo pet tisoč evrov v zameno, da njegovi ženi in otrokom ne razkrije njunega razmerja. Vendar je zadeva vseeno prišla do organov pregona in 29-letnica je na vrat na nos zbežala v Španijo in se tako izognila sojenju. To vse do 8. aprila, ko so karabinjerji ustavili avtobus, s katerim se je vračala v Romunijo. Pri preverjanju dokumentov so tako ugotovili, da ima lepotica z vranjimi očmi še neporavnane račune z italijansko pravico: zato so jo aretirali in odpeljali v tržaški koronejski zapor.