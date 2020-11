Vrata knjižnic bodo »priprta«

»Danes smo doživeli pravi naval obiskovalcev in telefon stalno brni,« je včeraj povedala knjižničarka Ksenija Majovski iz Narodne in študijske knjižnice. Novica, da predvideva nova vladna uredba zaprtje knjižnic do 3. decembra, je marsikoga pognala v dobesedni beg za knjižno zalogo, da jih ne bi epidemiološke izredni ukrepi zasačili nepripravljene. »Kazalo je namreč, da bo zapora popolna, tako da so naši strastni bralci prihiteli, da bi si lahko še sami poiskali knjigo na knjižni polici.«

Vladna uredba bo stopila v veljavo z današnjim dnem. »Dejansko nam je odleglo, saj smo mislili, da se nam pišejo spet mrki časi,« je priznala sogovornica in pojasnila, kako se bo NŠK prilagodila uredbi. Knjižnica bo poslovala po običajnem delovnem času, to je od ponedeljka do petka med 10. in 18. uro; izposoja in vračanje gradiva pa bosta mogoča edinole na brezstični način, se pravi brez kakršnegakoli kontakta z osebjem knjižnice. »Ljudje bodo pred vhodnimi vrati knjižnice pustili knjige, ki so jih prebrali, in ravno tam prevzeli tiste, ki so jih predhodno naročili po telefonu ali po elektronski pošti – 040 635629 oz. trst@knjiznica.it. Vstop v knjižnico bo dejansko vsem onemogočen,« je stanje pojasnila knjižničarka in opozorila, da so člani že včeraj prejeli elektronsko sporočilo z vsemi informacijami glede delovanja v tem izrednem trenutku.

Podobno bo tudi v občinski knjižnici v Saležu in v Oddelku za mlade bralce pri NŠK v Narodnem domu. V ostalih knjižnicah pa je telefon včeraj brnel v prazno.