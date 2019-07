Vreme ni ustavilo klanfistov

Cilj je en sam: ob skoku v vodo doseči čim večji pljusk. Če pa do njega prideš z duhovito in simpatično živahnostjo, ki ji v Trstu pravijo morbin, toliko bolje. V priljubljenem kopališču Ausonia v tržaškem mestnem središču se je včeraj odvila 12. Olimpijada klanf. Za nepoučene – klanfa je skok v vodo, pri katerem skakalec tik pred stikom z gladino telo spravi v položaj, ki spominja na konjsko podkev. V Trstu veščina skakanja na klanfo spada v zakladnico lokalnih tradicij, o čemer nedvomno pričajo tudi pozorne opazke starejših gledalcev včerajšnje olimpijade, ki so strokovno komentirali vsak skok v vodo. Pred samim začetkom so se s tehnično dovršenimi skoki v vodo izkazali člani in članice tržaškega plavalnega kluba Triestina Nuoto, obilico aplavzov pa so poželi tudi psi reševalci iz vode.

