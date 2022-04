Vrgel dva kamna v starejšo žensko

Lokalni policisti so po več opozorilih poostrili kontrole na območju med Drevoredom D’Annunzio in nekdanjim hipodromom pri Bombelju, točneje v Drevoredu Ippodromo, Ul. Veltro in drugih okoliških ulicah. Dogajanje so nadzorovali tudi v civilu, pri čemer je patrulja pred nekaj dnevi v Ul. Rigutti opazila moškega, ki se je v bližini tamkajšnjega vrta približal starejši mimoidoči ženski in vanjo vrgel dva kamna, enega velikega, ter jo zmerjal. Na srečo je nista zadela.

Lokalni policisti so moškega ustavili in identificirali. Gre za 30-letnega B.S.. Prepeljali so ga v kasarno in ga ovadili zaradi nevarnega metanja predmetov.