Vrnil se je zvok tramvaja

To bo umetnica počela v sklopu prav posebnega avtorskega projekta The Sound of City, ki ga je začela ustvarjati leta 2014 v kitajskem Šanghaju, ga nadaljevala v New Yorku in Tokiu, v zadnjih letih pa ga pod imenom The Sound of Italy zaključuje v Italiji. Kot nam je povedala med včerajšnjo vožnjo po Škorklji, gre za projekt, ki s pomočjo zvoka zaznava, kako potekajo življenja v mestih. »Zvočne posnetke iz mest po svetu sem začela zbirati pred leti. V različnih posnetkih sem že pokazala, kako pomembni so zvoki. Med letošnjo spomladansko karanteno so se zvoki v mestih drastično spremenili. V tem obdobju je vse zvenelo drugače kot kadar koli prej«, je povedala umetnica, ki bo v Trstu tri dni lovila zvočne podobe različnih lokacij.