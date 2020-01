Vrnili blišč enemu glavnih mestnih spomenikov

S prenovo pročelij cerkve Novega sv. Antona niso samo prenovili največje tržaške cerkve, ampak tudi enega od kulturnih spomenikov, s katerimi se lahko ponaša Trst. Tako je bilo rečeno na današnji dopoldanski predaji namenu obnovljenih fasad po koncu del, ki je potekala v Ul. delle Torri ob prisotnosti predstavnikov Občine Trst, krajevne župnije in podjetja Di Betta Giannino. Fasado, ki gleda na tisto ulico, so namreč obnovili kot zadnjo v okviru dolgega procesa prenove, ki se je začel leta 2009 z odobritvijo zadevnega sklepa tržaškega občinskega odbora, ki je temu namenil 2.190.000 evrov.

Z zagotovljenim denarjem za prvo tranšo del v vrednosti 1,3 milijona evrov so obnovili glavno pročelje cerkve, ki gleda na kanal pri Ponterošu, ter stranski pročelji, ki gledata na ulici Paganini in Ponchielli (dela je leta 2012 izvedlo podjetje Innocente & Stipanovich). Ostalo je le še zadnje pročelje z zvonikoma, ki gleda na Ul. delle Torri, za katere je bilo predvidenih 890.000 evrov: podjetje Di Betta Giannino iz Furlanije je od leta 2018 do letošnjih božičnih praznikov lahko potrebna dela izvedlo z odločujočim prispevkom Dežele Furlanije - Julijske krajine, ki je zagotovila 500.000 evrov, medtem ko jih je Občina Trst dala na voljo 390.000. V okviru vseh del je bilo treba med drugim popraviti oz. zamenjati dotrajani omet in žlebove, popraviti oz. utrditi poškodovane kipe in napušče, očistiti kamnite površine, obnoviti lesena vrata in freske v notranjosti. Predvsem obnova zvonikov je bila precej težavna, saj sta strukturo načela tako zob časa kot nihanje zvonov.

Obnovitev je pomembna tudi za krajevno slovensko versko skupnost, ki se tu zbira pri nedeljskem bogoslužju dejansko od ustanovitve župnije leta 1774. Že v 18. stoletju so zabeležene slovenske pridige in petje, ki jih je nato prekinilo obdobje fašizma (povod je bil vdor fašističnih škvadristov med slovensko pridigo, ko je v cerkvi prišlo celo do streljanja). Slovenščina se je pri maši zopet pojavila 15. avgusta 1945 (takrat je pridigal kandidat za beatifikacijo Jakob Ukmar), od takrat pa je vsako nedeljo zjutraj (nekoč ob 7., zdaj ob 8. uri) slovenska maša.