Vrste pred marketi, z masko je bolje

Zaščitna maska, tako industrijska kot ročno izdelana, je postala eno od znamenj našega vsakdana v času pandemije koronavirusa, kot znano, pa vsaj trenutno primanjkuje zadostno število mask, da bi z njimi opremili celotno prebivalstvo, tako da se prvenstveno namenjajo za rabo v bolnišnicah oz. zdravstvenem sektorju.

Z maskami pa je v glavnem opremljeno tudi osebje v raznih prodajalnah in trgovinah, zlasti večjih, kot so npr. supermarketi, kjer je bilo včeraj tudi več kupcev kot po navadi, pred trgovinami so bile dolge vrste. Po eni strani je to posledica odloka predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige o nedeljskem zaprtju trgovin z izjemo lekarn in trafik, po drugi pa dejstva, da je proti koncu tedna priliv kupcev že itak večji kot ostale dni v tednu. V marsikateri trgovini pa ima osebje zaščitne maske, strankam je na voljo tudi razkužilo za roke, v večjih trgovinah pa tudi rokavice za enkratno uporabo.

Čeprav zaščitna maska za stranke ni obvezna, jo ponekod toplo priporočajo: tako je npr. v Zadružni prodajalni in supermarketu Conad na Opčinah, kjer so prepričani, da maska na obrazu v veliki meri prepreči okužbo zaposlenih v trgovini oz. okužbo nasploh. Strankam brez maske vstopa v trgovino seveda ne prepovedujejo, vendar jih prosijo, če si jih lahko namestijo na obraz, pravi predsednik Zadružne prodajalne Paolo Kalc, ki opozarja tudi na tveganje, da stranka brez maske v slučaju kašljanja in kihanja okuži hrano na policah. Zdrava pamet človeku pove, da, če ima nekaj, kar pokriva usta - lahko gre tudi za navaden robec - to že v veliki meri prepreči okužbo. V trgovini so pred časom strankam maske tudi delili, a so pošle, zdaj čakajo na nove. Vsekakor vsaki stranki pri vhodu nudijo razkužilo za roke in rokavice za enkratno uporabo, tudi vstop v trgovino je omejen: na voljo je dvajset vozičkov, brez vozička pa vstop ni možen, ko neka stranka konča nakup in je voziček na voljo, ga lahko prevzame druga.

Pri omenjenih openskih prodajalnah pa se pripravlja tudi novost, se pravi sistem naročanja sveže hrane preko spleta. Stvar bi delovala nekako takole: stranka po spletu naroči hrano, ki jo potem v trgovini pripravijo, potem pa kupec gre samo ponjo, plača pri avtomatski blagajni in odide ter se s tem izogne čakanju v vrsti. Sistem še ni nared, upati je, da bo pripravljen v nekaj dneh, pravi Kalc.

Tudi v diskontu Tedesco v Dolini so uslužbence opremili z maskami, tega pa ne zahtevajo od strank, saj kot že rečeno zadostnega števila zaščitnih mask ni na voljo. Vsekakor so tudi tu pri vhodu razkužilo za roke in rokavice za enkratno uporabo, v trgovino pa spustijo največ pet ljudi naenkrat, pravijo v diskontu, kjer pa dodajajo, da se je določeno število kupcev že opremilo z zaščitno masko: tako je včeraj dopoldne ob uri novinarskega telefonskega klica pred trgovino čakalo šest oseb, od katerih so štiri imele masko na obrazu. Drugače trgovina normalno obratuje do 19. ure, ob nedeljah pa je itak zaprta, zato je odlok predsednika deželne vlade ne bo pretirano prizadel.

V zvezi s problematiko zaščitnih mask in potrebo po zaščitni opremi v trgovinah je deželne upravitelje opozorilo tudi Slovensko deželno gospodarsko združenje. Pri tem se je oprlo na zaključke svetovalca civilne zaščite Nicole Sudana, ki je poleg uporabe razkužila, rokavic za enkratno uporabo, omejevanja dostopa in upoštevanja razdalje enega metra med čakajočimi pred trgovino poudaril tudi koristnost tega, da naj institucije povabijo kupce, naj se opremijo z zaščitnimi maskami, tudi takimi, ki bi jih lahko izdelali doma: zadostovala bi prevleka, upognjena tako, da bi imela dva sloja in bi se jo dalo zvezati s trakovi iz blaga, ali pa bombažni robec, upognjen v obliki trikotnika, ki bi pokrival nos in usta in s tem v čim večji možni meri preprečeval razpršitev mikroskopskih kapljic, ki vsebujejo bakterije in morda tudi koronavirus. Primerno bi bilo tudi namestiti informativne panoje, vse to s ciljem, da se v čim večji meri zmanjša tveganje za kupce in osebje trgovin, ki je dejansko »v prvi bojni črti«.