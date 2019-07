Vrstijo se protesti proti Salviniju in zaprtju meja (video)

Danes je ob prihodu ministra Salvinija na Tržaškem in Goriškem napovedanih več demonstracij proti zaprtju meja. Na nabrežju je pred palačo Generali skupina protestnikov dopoldne ustavila promet. Vzklikajo gesla proti ministru Salviniju in vladi, med drugim: »Governo Salvini, governo di assassini« (Salvinijeva vlada, morilska vlada), »Solidarietà con gli emigranti« (Solidarnost z migranti). Protestniki se med drugim zbirajo tudi v Ul. San Nicolò, skupina demonstrantov se premika po Terezijanski četrti in prekinja promet. Na oknih se je pojavilo več napisov, na pročelju stavbe v Ul. sv. Frančiška 20 tudi v slovenščini (na fotografiji).