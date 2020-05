Vrtec Ukmar bodo »zamrznili«

V nedavno prenovljeni šolski stavbi v Škednju bosta z novim šolskim letom 2020/2021 formalno še vedno obstajala dva otroška vrtca s slovenskim učnim jezikom: Otroški vrtec Škedenj in Otroški vrtec Jakoba Ukmarja od Sv. Ane. Vendar, kot že rečeno, bo to le formalno, saj bo dejansko pri resničnem življenju ostal le škedenjski vrtec, ker bo vrtec Ukmar »zamrznjen«: ime bo ostalo, mehanografska koda tudi, otrok pa ne bo, ker bodo združili oddelke. Za ta korak so se odločili na Uradu za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino, kjer so izbiro, kateri vrtec »zamrzniti« in katerega ne, prepustili Večstopenjski šoli Sv. Jakob.

Vodja Urada za slovenske šole Igor Giacomini je odločitev o združevanju vrtcev utemeljil s premajhnim številom otrok. Če pogledamo podatke o tekočem šolskem letu 2019/2020, ki so na voljo na spletnem portalu ministrstva za šolstvo La Scuola in Chiaro, vidimo, da oba vrtca obiskuje vsega skupaj 21 otrok – 12 v škedenjskem in devet v vrtcu Ukmar – od katerih sedem v prvem letniku (štirje v Škednju in trije pri Sv. Ani). Na podlagi podatkov, zbranih ob letošnjem januarskem vpisovanju za prihodnje šolsko leto, pa bi v prihodnje oba vrtca obiskovalo 18 otrok, po devet na vrtec, pri čemer so v vrtcu Ukmar zabeležili tri vpise, v škedenjskem vrtcu pa le enega.

Gre za številke, ki so po Giacominijevem mnenju nevzdržne, zato je šentjakobsko večstopenjsko šolo oz. njenega ravnatelja Marijana Kravosa pisno zaprosil, naj se odloči, kateri vrtec »zamrzniti«. Pri Sv. Jakobu so se, tako Giacomini, naposled odločili, da združijo oddelke in ohranijo škedenjski vrtec. Tako bosta na papirju še vedno obstajala dva vrtca, dejansko pa bo deloval le eden: s tem bosta odmanjkali tudi dve vzgojiteljski moči, a zaradi tega ne bo nihče ob službo, saj ju bodo zaradi upokojitev prerazporedili drugje. Dejansko se ne bo nič spremenilo, saj bo dejavnost še vedno potekala v isti stavbi kot doslej, samo da bodo otroci obeh vrtcev zdaj skupaj, pravi Giacomini, ki poda tudi osebno ugotovitev, da je bil vrtec Ukmar od Sv. Ane, ki je od požiga stavbe v Ul. Fianona pred skoraj 20 leti do obnove stavbe v Škednju deloval v začasnih prostorih, dejansko »politična zastavica«, sam pa dosedanjega stanja zaradi številk ni mogel zagovarjati pred računskim sodiščem, saj mora odgovarjati za izbire, ki jih dela. V FJK bo podobna usoda, kot se piše vrtcu Ukmar, doletela še eno slovensko šolsko ustanovo, v tem primeru v videmski pokrajini: ukinili bodo namreč oddelek dvojezičnega špetrskega vrtca, ki deluje v Sovodnji in šteje osem otrok. Pomanjkanje otrok bo pogojevalo življenje in delovanje slovenskega šolstva v Italiji tudi v prihodnje, opozarja še Giacomini, ki pa spominja tudi, da se je za pridobitev novih učencev treba tudi potruditi: glede tega poudarja, kako so učiteljice v prejšnjih desetletjih romale od hiše do hiše in prepričevale družine, naj otroke vpišejo v slovenske šole oz. vrtce. Morda ne bi bilo slabo, da bi tako strategijo obudili tudi v novem času, daje razumeti vodja Urada za slovenske šole.

S tem pa se ne strinjajo vsaj nekateri starši otrok, ki obiskujejo krajevna vrtca in so pripravili pismo, v katerem izražajo svojo zaskrbljenost. Kot pravi predstavnik staršev v zavodskem svetu Alessandro Radovini, je bilo v obnovo šolske stavbe v Škednju, v kateri sta prostor našla oba vrtca, veliko vloženo, počasi se je, čeprav v minimalnem obsegu, začelo krepiti število otrok, kar ni zanemarljivo glede na splošen demografski padec, ki ga doživlja tržaško ozemlje, združitev oddelkov pa bi utegnila ustvariti težave. Poleg tega je didaktična dejavnost v maloštevilnih razredih oz. oddelkih lahko boljša in bolj agilna, to pa bi lahko prišlo še posebej prav v času pandemije koronavirusa, ko se priporoča upoštevanje varnostne razdalje in manjše število učencev v razredu, pravi Radovini.