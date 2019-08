Vse bolj kakovosten Skupaj zgudmo

V teh dneh je na sedežu godbenega društva Nabrežina vse živo. Prijeten vetrček, ki je včeraj zjutraj pihljal, je prijetne melodije odnašal v bližnjo in v bolj oddaljeno okolico. Na prizorišču dogajanja, ki leži ob cesti, ki pelje proti občinski telovadnici, poteka godbeniški kamp Skupaj zgudmo. Udeležuje se ga 45 otrok od 8 do 15 let, pobudo, ki se letos vrši že peto leto zapored, pa skupno prirejajo zamejski godbeni orkestri.

