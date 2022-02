Vse manj otrok tudi v občinskih vrtcih

Tako kot v državnih, je tudi v slovenskih oddelkih občinskih otroških vrtcev v Trstu ter v občinskem vrtcu v Šempolaju upad vpisov na dlani.

Če se torej poglobimo v podatke o vpisih, ki so nam jih posredovali v občinskem uradu za šolstvo tržaške občine, bo prag vrtca Modri delfin na Greti septembra prvič prestopil le en otrok, medtem ko so bili lani vsaj štirje. V oddelku, ki premore 16 mest, je danes skupno le deset otrok. Podobna slika je v svetoivanskem vrtcu Oblak Niko, ki so ga v prihodnjem šolskem letu izbrale družine šestih otrok, medtem ko jih je bilo lani v istem obdobju vpisanih deset. Vrtec obiskuje letos 23 otrok, kar je tudi največ, kar jih lahko sprejme. V vrtcu v Dijaškem domu so podatki skladni z ostalima dvema vrtcema. V prvi letnik tega vrtca se je januarja vpisalo 11 otrok, lani se je za prostore v Ulici Ginnastica odločilo 16 otrok. Skupno je otrok v dveh oddelkih, ki sprejmejo do 40 otrok, danes 36.

V Občini Devin - Nabrežina deluje občinski vrtec v Šempolaju. V prvi letnik sta se vpisala samo dva otroka, medtem ko jih je bilo lani pet, skupno jih je letos 14, po današnjih podatkih pa naj bi jih bilo v prihodnjem šolskem letu 13.