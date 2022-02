Vse več ljudi proti žičnici

Vse več Tržačanov poziva mestne oblasti, da odstopijo od načrtovane gradnje žičniške naprave med Trstom in Krasom. Poleg odbora za referendum proti žičnici, so zelo glasni in odločni v svojem boju prebivalci Furlanske ceste in okoliških krajev, ki so med drugim zelo aktivni tudi na facebook strani Trieste; cabinovia? anche no, grazie!. Ta je v slabih treh tednih zbrala več kot dva tisoč članov, med njimi so zlasti prebivalci Grete, Barkovelj in Trstenika, ki so s svojimi komentarji na različne načine želeli opozoriti, da žičniški napravi nasprotujejo, ker bo nova gradnja močno posegla v naravo, in tudi zato, ker ta projekt ni v javnem interesu širše skupnosti.

Med člani je tudi Mirjan Mikolj, prebivalka Trstenika, ki si želi, da bi mestne oblasti načrt gradnje žičniškega sistema opustile. »Če bodo začeli uresničevati ta projekt, bo katastrofalno. Mi se bojimo, da bodo zares začeli z gradnjo, nato pa se bo vse skupaj ustavilo. Prebivalci kraja pa bomo nad glavami imeli nosilne stebre,« je dejala sogovornica in spomnila na projekt v Ul. Mazzini, ko so tako ambiciozno postavili tračnice za posebne avtobuse, nato pa od vsega skupaj ni bilo nič. »Po ne vem koliko letih so tisto infrastrukturo celo odstranili. Vso delo, ki so ga takrat naredili, je bilo zaman,« je spomnila Mirjan Mikolj in pristavila, da bodo s svojimi stališči šli do župana in ga prosili, naj ustavi ta projekt.