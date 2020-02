Vse večje zanimanje za študij v Sloveniji

Izbira univerzitetnega študija je ena od tistih težkih odločitev, s katerimi se prej ali slej sreča lepo število višješolcev. Mnogi se odločajo za študij v Trstu ali drugod po Italiji, iz leta v leto pa je vedno več zanimanja za študij v Sloveniji. Vse več mladih zamejcev se namreč odloča za selitev v matično domovino: veliko jih študira v prestolnici, nekateri v Mariboru, vse več pa se jih vpiše tudi na Univerzo na Primorskem. Z namenom predstavitve univerzitetnega študija v Sloveniji, vpisnih postopkov, štipendij ter posameznih univerz in fakutet, je tudi letos Klub zamejskih študentov organiziral tradicionalni dan odprtih vrat, že peti po vrsti. Klubovci, ki imajo sicer sedež na Erjavčevi 26 v Ljubljani, na Inštitutu za narodnostna vprašanja, so v petek v openski Prosvetni dom privabili veliko število radovednih višješolcev, predvsem pa maturantov iz Trsta in Gorice, ki se odločajo o svoji bodočnosti.

V prvem delu so dijaki v društvenih prostorih prisluhnili Dejanu Senikoviču in Tanji Žužek iz vpisnih služb univerz v Ljubljani in Mariboru, ki sta prisotnim orisala postopek vpisa na univerzo in maturante posvarila pred vsemi pastmi pri vpisu ter jih seznanila z vso potrebno dokumentacijo. Prisotne je pozdravila tudi Andreja Duhovnik Antoni, višja pedagoška svetovalka za slovenske šole v Italiji, ki je izrazila zadovoljstvo nad vsakoletno uspešno izvedbo dneva odprtih vrat. V dvorani Zadružne kraške banke pa so mladi zatem lahko obiskali stojnice, pri katerih so se predstavljale posamezne univerze.