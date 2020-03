Vsem zaposlenim bodo odvzeli bris na koronavirus

Kako lahko ugotovim, ali sem prebolel nov koronavirus brez simptomov? Kdor ga je prebolel, ima v sebi protitelesa? Ali sem na virus imun, ker sem ga že prebolel in se tega nisem zavedal? Veliko je še nerešenih vprašanj, ki čakajo na odgovore, predvsem pa na raziskovalno delo, ki ga lahko opravi le zdravstvena stroka. Več je inštitutov, ki se še ukvrja z raziskovanjem in opazovanjem covida-19, med temi tudi tržaška pediatrična bolnišnica Burlo Garofolo.

»Projekt je nastal v našem centru za diagnostiko z namenom, da bi celotni stroki ponudili odgovore na še nerešena vprašanja o tem, kako se virus obnaša in spreminja v človekovem telesu,« je povedal Stefano Dorbolò, generalni direktor Burla in pojasnil, da bo stroške raziskave v celoti krilo tržaško podjetje Eurospital. Deželnega zdravstvenega sistema ne bodo nikakor bremenili.

Raziskovalci bodo vzeli bris osebju pediatrične bolnišnice, zdravnikom, bolničarjem, oskrbovalcem in uradnikom, kar bo ustvarilo celovito sliko raznolike populacije, saj imajo zaposleni, vsak na svojem področju, različne delovne in življenjske navade. »Ciljamo na to, da bi raziskavo razširili tudi izven Burla, a to bi storili le takrat, ko bodo izredne razmere preklicane,« je še pojasnil Dorbolò.

Direktor centra za diagnostiko Paolo Gasparini je v sporočilu za javnost razčlenil potek raziskave: »Osebju bomo odvzeli bris nosno-žrelnega predela, vzorce analizirali in ugotavljali prisotnost protiteles za covid-19.« Nastale bodo štiri skupine: oboleli z virusom brez protiteles (z ali brez simptomov; te bodo takoj postavili v karanteno), pozitivni, ki so virus preboleli in imajo protitelesa (še nalezljivi, zato bodo tudi oni prestajali karanteno), negativni, ki v sebi imajo protitelesa in so virus preboleli ter negativni brez protiteles, ki še niso prišli v stik z virusom. Tem bodo bris opravili še enkrat, 21 dni po prvem testiranju.

»Nastala bo jasna slika, ki se jo lahko prenese na 30 do 40 % italijanske populacije. Zaposleni, za katere se bo izkazalo, da so imuni, bi lahko svoje življenje nadaljevali brez omejitev,« je povedala odgovorna za oddelek diagnostike in mikrobiologije na pediatrični bolnišnici Manola Comar. Iz Burla zagotavljajo, da bodo rezultati raziskovalnega dela znani v kratkem času, kar bo morda k raziskovanju spodbudilo tudi druge deželne in državne zdravstvene centre.