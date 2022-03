Vsi hočejo pomagati

Da znajo ljudje stopiti skupaj in pomagati sočloveku v stiski, ko je to najbolj potrebno, se je še enkrat več pokazalo na četrkovi zbiralni akciji za ukrajinske begunce, ki jo je v Domu Brdina na Opčinah organiziral drugi krožek Demokratske stranke – Vzhodni Kras. Promet je bil v okolici Doma Brdina oviran, saj so ljudje morali do svojega avtomobila tudi trikrat, da so lahko v društvene prostore prinesli vse vreče in škatle, ki so jih pripravili za vojne begunce. V njej so bili hrana, oblačila, higienski in drugi pripomočki. Odziv je bil tako dober, da akcijo prihodnji četrtek pozno popoldne verjetno ponovili.

Slovensko kulturno društvo Barkovlje in Barkovljanski mladinski krožek prirejata danes, jutri in v nedeljo nabirko humanitarne pomoči za Ukrajino. Pomoč bodo prostovoljci zbirali danes in jutri od 16. do 20. ure ter v nedeljo od 10. do 13. ure na društvenem sedežu v Ulici Bonafata 6. Možno je parkirati na notranjem dvorišču.

Odbor za mir sožitje in solidarnost Danilo Dolci vabi v soboto med 11. in 14. uro k Stari Mitnici na shod Ukrajina kliče, Trst odgovarja. Tam bodo v italijanščini, slovenščini in drugih jezikih govorili o miru, sobivanju in solidarnosti. Na shodu bodo tudi zbirali obleke za ukrajinske migrante, predvsem ženske in otroke ter nepokvarljivo hrano. To zbirajo tudi vsak dan v Ulici Valdirivo 15/B med 18. in 20. uro.

Tržaško društvo Rodnik, ki od leta 2009 povezuje Ruse in Ukrajince ter promovira rusko-ukrajinske tradicionalne plese in pesmi, s polno paro pomaga svojim rojakom v Ukrajini. V Trstu živi približno 800 ukrajinskih državljanov. Pripravili so že vse potrebno, da bi lahko sprejeli družinske člane, prijatelje, znance, pa tudi vse ostale, ki bi se v času ruskega napada zatekli v mesto. V sredo pa je stekla tudi nabirka hrane, zdravil in osnovnih potrebščin za begunce in posameznike, ki so ostali v Ukrajini.

Dobrodelna akcija poteka vsak dan med 7.45 in 9.30 ter med 17.15 in 19. uro na dvorišču cerkve Žalostne Matere Božje (Trg Valmaura 7). Potrebujejo: pripravljene jedi, hrano v pločevinkah, testenine, žitne kosmiče, beljakovinske ploščice, kruh, moko in kvas ter stekleničke, plenice in hrano za dojenčke. Na seznamu zdravil so: gaze, hemostatične obveze, analgetiki, jod, zeleni čaj, vata, obliži in že pripravljeni kompleti za prvo pomoč. Zbirajo pa še izdelke za osebno nego: serviete, vlažne robčke, ženske vložke in tampone, šampone, zobne paste in kreme za otroke ter topla oblačila za otroke in odrasle.

Uprava Občine Zgonik vabi občane na nabirko za pomoč Ukrajini, v torek, 8. marca med 16.00 in 20.00 uro v razstavni dvorani nad kamnolomom v Repniču (na cesti proti Zagradcu). Zbirajo izključno hrano, zdravila in pripomočke za osebno higieno. Vse naj bo dostavljeno v kartonih ali torbah in ustrezno označeno.