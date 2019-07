Vsi na plažo, a pozor na ugled mesta!

Preživljanje prostega časa na barkovljanskem nabrežju postaja dan za dnem bolj zapleteno. Daleč so časi, ko so lahko kopalci živahno preživljali proste ure v prijetni senci borovega gozdička, ob poletni vročini skočili v kopalkah čez cesto po sladoled, postavili visečo mrežo med drevesoma in zadremali ali opravljali posebne športne discipline ob morju.

Mestni redarji se namreč redno sprehajajo po tržaški plaži in pozorno spremljajo obnašanje kopalcev od borovega gozdička do Miramara. Če se kopalci podajo v kavarne in trgovine v kopalkah, ne bodo kaznovani. Nedvomno pa bodo tarča strogih pogledov Barkovljanov. Jasna obvestila, ki visijo na drevesih in stebrih ob prehodih za pešce in vabijo k dostojnemu oblačenju, izhajajo namreč iz peticije, ki so jo domačini predstavili tržaškemu odborniku in podžupanu Paolu Polidoriju.

Čisto druga zadeva pa je uporaba visečih mrež ali drugih pripomočkov, ki visijo na drevesih. Medije je v teh dneh preplavila novica o avstrijskem turistu, ki je brezskrbno obesil svojo visečo mrežo na drevesa na pločniku pred kopališči Topolini in naletel na 300 evrov kazni. Tokrat je zgodba pristala na številnih straneh italijanskih dnevnikov, spletnih časopisov in revij ter na mednarodnem spletnem portalu revije The Guardian.

Z redarji se je pred nekaj dnevi srečala tudi skupina akrobatov, ki v zadnjih letih v borovem gozdiču trenira aerial silk, vadbo, ki vsebuje prvine joge in cirkuških akrobacij; opravlja se z visečimi orodji, na primer z dolgo visečo rjuho. Akrobati so morali odstraniti opremo in si poiskati drug vadbeni prostor.