Vsi na trg za D’Agostina

»Predsednik Zeno D’Agostino in generalni sekretar Mario Sommariva sta v petih letih dosegla to, da se je pristanišče okrepilo, zapolnili smo 300 novih delovnih mest in čisto nihče od delavcev ni ostal na cesti. Pa ja ne bo ravno D’Agostino prvi na spisku brezposelnih ...« Hudomušna ugotovitev zastopnika pristaniških delavcev Stefana Puzzerja je danes dopoldne v smeh spravila vse zbrane v Lloydovem stolpu, na sedežu Pristaniške oblasti. Tam so namreč novinarjem predstavili sobotni shod, ki bo ob 12. uri na Velikem trgu v podporo odstavljenemu D’Agostinu, na katerem pričakujejo, da se bo zbralo kajpak vse mesto.

»Predsednik je nedotakljiv – številnim Tržačanom je zagotovil delovno mesto in oživel je pristanišče, spoštujejo ga vsi, ne glede na zastavo in politično prepričanje,« je dejal Puzzer. Delo, ki ga je opravil D’Agostino, je temeljno za tržaško pristanišče, kjer je vlil dostojanstva in poskrbel za dodatna delovna mesta, pa tudi za mesto in deželo, saj je zagotovil ekonomski razvoj, je dodal tržaški sekretar FILT CGIL Paolo Peretti in potrdil sobotno prisotnost. Tri so po njegovi oceni D’Agostinove velike zasluge – ponotranjenje dejavnosti v pristanišču, razvoj železniške dejavnosti v njem in zaposlovanje – ki jih ne gre prekiniti za nobeno ceno. Marco Rebez, predstavnik sindikata Uil Trasporti je bil mnenja, da je situacija lahko priložnost za dosego socialnega sporazuma med sindikati in podjetji, ki delujejo v pristanišču in nasploh na Tržaškem. »To je priložnost za nov zagon in boljšo prihodnost.«

Da se prihodnost Trsta gradi na pristanišču, ki je s svojimi specifičnosti pravzaprav dodana vrednost, je poudaril pokrajinski tajnik baznega sindikata USB Sasha Colautti. »Kdor je tu, je razumel, da je to korak na poti v krepitev domačega ozemlja in našega gospodarstva. Shod je torej izraz želje po zagotavljanju prihodnosti mestu.«