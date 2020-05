Vsi so že na delu, čeprav smernic še ni

Poletje že trka na vrata in pouk na daljavo se počasi izteka. Izredno stanje je otroke priklenilo za domače stene. Le kratki sprehodi v neposredni bližini domov ali na domačem vrtu so potešili njihovo voljo po sprostitvenem teku čez travnike in dvorišča ali brezskrbnem igranju s sovrstniki. Zato jih bo morda razveselila novica, da so organizatorji poletnih centrov že na delu.

Kljub nejasnim ukrepom, iz katerih se težko razbere, ali bodo dejavnosti v poletnih centrih lahko stekle in v kakšni obliki, so starši že napolnili sezname vpisanih otrok. Prve dni marca so se na primer oglasili na kmetiji Antonič, kjer je vsako leto poletni center že pred začetkom počitnic razprodan. Didaktična kmetija Osel Berto v Cerovljah ponuja pester nabor dejavnosti v tesnem stiku z naravo. »Toplo pričakujemo vladne smernice, na podlagi katerih bomo lahko izvajali poletno dejavnost, ki se pri nas običajno odvija celih deset tednov,« je povedal Andrej Štoka iz kmetije Antonič. Do lani se je didaktične kmetije udeležilo 20 do 25 otrok na teden.

»Če bo le mogoče, bomo otroke od četrtega do desetega leta starosti sprejemali že prvi teden junija, jim pomagali pri nalogah in razbremenili starše, ki so v teh mesecih zelo verjetno marsikdaj obupali. Tudi naše vzgojiteljice so že na startni črti, saj so zaradi prekinitve didaktičnih dejavnosti večinoma brez dela,« je dodal Štoka, ki je vpisovanja začasno prekinil, ker še ne ve, koliko otrok bodo lahko sprejeli. »Tu pri nas se življenje ni spremenilo in komaj čakamo, da bodo otroci spet preplavili našo kmetijo. Spoštovali bomo vse predpise in če bo potreba, bomo nosili zaščitne maske. Otroci se na te novosti zlahka prilagodijo,« je zaključil Štoka.

Ko se bo po 8. juniju formalno zaključil pouk na šolah, bo v poletnem centru tržaškega Slovenskega dijaškega doma Srečka Kosovela že vse pripravljeno. Otroke iz jasli, vrtcev, osnovnih in nižjih srednjih šol toplo pričakujejo. »Na nove ukrepe se bomo prilagodili. Imam občutek, da si tudi tisti, ki se ukvarjajo s predpisi, želijo, da bi na nek način ponovno pognali z delovanjem. Vsi smo na istem,« je povedal ravnatelj dijaškega doma Gorazd Pučnik. »Lahko že ugibamo, da bodo za določene dejavnosti veljala pravila, ki jih predpisujejo gostinskim obratom, na primer varnostna razdalja med obroki in podobno.«

V dijaškem domu razmišljajo o večjih prostorih, morda o selitvi dejavnosti na Stadion 1. maja na Vrdelski cesti. »Vpisovanje je v teh dneh že steklo, ker pa ne vemo, koliko otrok bomo lahko sprejeli, bomo upoštevali prijave po vrstnem redu vpisa in se držali načela, da so naši centri posvečeni predvsem otrokom, ki obiskujejo jasli in šole s slovenskim učnim jezikom,« je zaključil Pučnik.

Z vpisovanjem v poletni center Pikapolonica bodo v ponedeljek, 4. maja, začeli tudi pri Študijskem centru Melanie Klein. Od 6. julija do 4. septembra bodo v športnem centru Zarja v Bazovici družinam ponudili celo vrsto zanimivih dejavnosti za otroke od tretjega do enajstega leta starosti. »Lani je naš poletni center obiskovalo približno sto otrok na teden, letos pa bomo zelo verjetno morali število otrok zmanjšati ali organizirati delo drugače. Vsak vzgojitelj bo skrbel za manj otrok, držati se bomo morali socialne distance in izvajati čimveč dejavnosti na prostem,« je povedal tajnik študijskega centra Luka Udovič.

Društvo je moralo takoj po uvedbi izrednih razmer prekiniti vse dejavnosti. Upajo pa, da bodo septembra ponovno začeli z rednim delovanjem; če pa ne bo mogoče, bodo vsaj nekatere dejavnosti izvajali preko spletnih kanalov.

Italijanska ministrica za šolstvo Lucia Azzolina je včeraj za Rai News izrekla nekaj spodbudnih besed, ki dajejo misliti, da bodo lahko dejavnosti za otroke v prihodnjih mesecih nemoteno stekle: »Julija in avgusta bodo šolski prostori, dvorišča in telovadnice na voljo organizatorjem poletnih centrov. Šolskega osebja ne bomo zmotili, saj bomo upravljanje zaupali tretjemu sektorju.«