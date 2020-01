Vulkani treh celin drevi v Bazovici

V Naravoslovnem didaktičnem centru v Bazovici (Bazovica št. 224, telefon 0403773677) bo drevi (petek) ob 18.00 potekala konferenca s projekcijami, kjer bo protagonist vulkanski svet. Dario Gasparo, tržaški biolog in ustvarjalec videoposnetkov, strasten popotnik, popularizator in avtor knjig ter znanstvenih publikacij o naravi in ​​ravnanju z okoljem, že štirideset let z navdušenjem širi naravoslovno tematiko med občinstvo, ki ga zanima dinamika ekosistemov. Rojen kot fotograf, je postopoma pristopil h kratkometražnemu filmu, kjer je pripravljal potopisna poročila in znanstvene videoposnetke, zlasti v didaktične namene, saj je po poklicu profesor matematike in naravoslovja. V zadnjem letu je imel možnost, da se je udeležil trekinga po vulkanih treh celin. Tema večera je natančni prikaz naravoslovnih posebnosti teh skrajnih okolij v Indijskem, Tihem in Atlantskem oceanu.