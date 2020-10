Vzgojitelji samo z razpisom, vodje občinskih uradov pa kar brez ...

Tržaška občina pripravlja nove pogodbe za nedoločen čas, ki se jih bo veselilo šest vodij občinskih uradov. V skladu s 14. členom deželnega zakona 13 iz leta 2020, lahko namreč občinska uprava zaposli do 50 odstotkov osebja s pogodbo za nedoločen čas in brez javnega razpisa zagotovi stalno službo.

Na prvi pogled so lahko pogoji, ki dovoljujejo hitro in upravi ekonomsko ugodno zaposlovanje, sprejemljivi, burijo pa duhove v vrstah sindikatov Cisl in Uil. Še ni minilo leto, odkar sta sindikata predstavila občinski upravi možnost zaposlovanja vzgojiteljev in drugega osebja, ki ne zaseda vodilna mesta, prav na podlagi omenjenega zakona. Iz uprave so takrat odgovorili, da se jim zaposlovanje brez javnega razpisa ne zdi etično.

»Kaj se je torej zdaj spremenilo? Ali ima pri obravnavanju vodilnih mest na Občini Trst etika drugačen pomen? Želimo si, da bi vsi imeli enake možnosti zaposlitve za nedoločen čas na omenjenih delovnih mestih, zato zahtevamo, da se tudi za vodje uradov pripravi javni razpis,« je povedal Walter Giani iz sindikata Cisl, ki je z Mauriziom Petroniom iz sindikata Uil javnost seznanil z opisanim dogajanjem.

Sindikata sta za občinsko upravo pripravila pismo, katerega podpisniki so številni zaposleni na tržaški občini, ki bi se, v primeru javnega razpisa, lahko potegovali za omenjena vodilna mesta.