Wall of Dolls proti nasilju nad ženskami

Kako se ljubi žensko - Come si ama una donna je naslov niza srečanj, ki ga jutri prireja nevladna organizacija Wall of Dolls. Z namenom, da bi javnost opozorili na kočljivo vprašanje nasilja nad ženskami, bodo udeležence povabili na popoldan v družbi umetnic in umetnikov, govornic in govornikov, menedžerjev, fotografov in drugih podpornikov tega združenja.

Ob 16. uri se bo dan uradno začel ob steni Wall of Dolls v Parku Bazzoni v Ulici Navali. Prisotne bodo nagovorile pobudnica dogodka, pevka Jo Squillo, soustanoviteljica organizacije Wall of Dolls Francesca Carollo, članici Aulakh Pinky in Barbara Bavastro ter predstavniki številnih tržaških društev. Ob 17. uri bodo v hotelu Double Tree by Hilton odprli razstavo Come si ama una donna?, ki bo na ogled do 25. novembra, nato pa prostor predali predavateljem. Dan bodo sklenili z večerjo Sapore di donna v hotelski restavraciji.