Wärtsilä: jutri štiriurna stavka delavcev

Kriza tržaške industrije ne zadobiva dramatičnih razsežnosti samo zaradi problematike škedenjske železarne, ampak tudi zaradi drugih obratov. Eden od teh je tovarna Wärtsilä pri Boljuncu, kjer bo jutri štiriurna stavka delavcev. Do nove, prav tako štiriurne stavke, pa bo prišlo 13. novembra, ko bo na sedežu Dežele FJK sestanek o problematiki tovarne in namenov finskega koncerna.

Tako so se odločili delavci na včerajšnjih sindikalnih skupščinah, ki so potekale ves dopoldan in tudi v prvih popoldanskih urah. V tovarni je v prejšnjih tednih zavrelo, ko je vodstvo finske multinacionalke sporočilo, da namerava odsloviti 350 zaposlenih v svojih obratih po svetu, pri čemer še ni gotovo, kolikšen del tega števila bi zadeval Italijo in posledično tovarno v Boljuncu, čeprav po neuradnih govoricah bi tu utegnilo službo izgubiti kakih 50 delavcev.

Predstavniki sindikatov so v okviru dobro obiskanih zborovanj zaposlenim orisali nič kaj spodbuden položaj, ki ga gre po njihovem mnenju pripisati napačnim strateškim izbiram vodstva. Kot pravi pokrajinski sekretar kovinarskega sindikata Fiom Cgil Marco Relli, je npr. imel obrat v Boljuncu navadno naročil za 100, tudi 110 ladijskih motorjev, zdaj pa jih ima samo za 27. Tako naj bi v prihodnjem letu 2020 ohranili le četrtino dosedanje proizvodnje, kar pomeni, da se ne bi več posluževali dela s tovarno povezanih podjetij, kar postavlja pod vprašaj približno 300 delovnih mest v njih. V tovarni sami pa bi ukinili izmene in obenem bi v drugem trimesečju leta 2020 uvedli tudi dopolnilno blagajno.

Od tod odločitev za jutrišnjo štiriurno stavko, pri čemer je bilo po Rellijevih besedah med delavci čutiti veliko zaskrbljenost. Sindikalist tudi upa, da se bodo ob tej vnovični krizi ljudje končno prebudili in sledili sindikatom.