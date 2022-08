Wärtsilä: korejska delegacija pri prefektu

Na tržaški prefekturi so se danes sestali predstavniki korejske družbe Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) in sindikalni predstavniki zaposlenih v tovarni Wärtsilä. Sestanek je zahtevala azijska delegacija, zaskrbljena nad usodo ladijskih motorjev, ki jih je naročila družbi Wärtsilä. Teh zaradi blokade, ki jo pred boljunsko tovarno izvajajo delavci in zaposleni, ne morejo prepeljati v tržaško luko in od tu v Azijo.

Sindikati so potrdili, da bodo vztrajali z blokado, deželna odbornica za delo Alessia Rosolen, ki se je sestanka udeležila na daljavo, pa je izrazila zaprepadenost, da na sestanku ni bilo nobenega predstavnika finskega velikana. Korejsko družbo DSME, ki se je pohvalno izrazila o dosedanjem sodelovanju z boljunskim obratom, je tudi pozvala, naj podpre prizadevanja delavcev za njegovo ohranitev.