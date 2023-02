Wärtsilä napoveduje za 50 milijonov evrov naložb

Finska multinacionalka Wärtsilä bo v prihodnjih treh letih v Boljuncu investirala 50 milijonov evrov v raziskovalne, razvojne storitve in servisiranje, kar bo pomenilo tudi nižje število odpuščenih. Tako izhaja iz sredinega težko pričakovanega sestanka v Rimu, do katerega je prišlo po dvomesečnem zatišju.

Državna sekretarka na ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo Fausta Bergamotto ter vodja urada za podjetniške krize Luca Annibaletti sta sprejela ter na daljavo prisluhnila zastopnikom podjetja, sindikalistom in deželnima odbornikoma Alessii Rosolen ter Sergiu Emidiu Biniju. Minister Adolfo Urso se doslej še nikoli ni osebno udeležil tehničnega omizja. Izvršni direktor družbe Wärtsilä Italia Michele Cafagna je orisal triletni industrijski načrt, ki so ga sindikati kovinarjev FIOM CGIL, FIM CISL in UILM vse glasneje zahtevali.

Wärtsilä se bo v Italiji posvečala regeneraciji motorjev, ki so že nameščeni na ladjah ali v elektrarnah in jih hočejo prilagoditi tako, da bi bili manj onesnažujoči, so napovedali. Namesto dizla bi uporabljali metanol, amoniak in vodik. Napovedano število odpuščenih naj bi s 451, kolikor so jih določili julija lani, zlezlo na 321. V sektorjih, ki jih bodo ohranili in okrepili, bodo namreč ustvarili 50 novih delovnih mest. Več deset delavcev pa je poleg tega v napetih mesecih bitke za prihodnost tovarne zaposlitev poiskalo drugod.

Sindikati so s slišanim zmerno zadovoljni, na prihodnjem sestanku (najpozneje v začetku marca) pa hočejo kaj več izvedeti o namerah morebitnih kupcev tovarne pri Boljuncu, interesentov je bilo več, resnejše namere naj bi pokazalo kakih pet podjetij. Alessia Rosolen pa je izjavila, da mora obzorje presegati triletno obdobje načrta, saj mora finska skupina jasno povedati, kakšno vlogo namerava odigravati v Italiji.