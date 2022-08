Wärtsilä: v soboto morda v Trstu tudi minister Orlando

Sobota bo za Trst velik dan. Še naprej prihajajo izrazi solidarnosti in novice o udeležbi na shodu v podporo ogroženim delavcem tovarne Wärtsilä in za zaščito tržaškega industrijskega sektorja, ki ga od 16.30 prirejajo tržaški sindikati kovinarjev FIM CISL, FIOM CGIL in UILM UIL. Pozivu kovinarjev se je med drugimi pridružila Slovenska kulturno-gospodarska zveza, ki vabi svoje članice in člane, naj se množično udeležijo demonstracije. Z delavci pa bodo korakali še slovenski župani okoliških občin na Tržaškem.

Predstavnike zaposlenih, ki od napovedi selitve proizvodnje na Finsko že dva meseca in pol stražijo obrat pri Boljuncu, naj bi dopoldne obiskal tudi italijanski minister za delo Andrea Orlando. Po besedah sindikalistov naj bi prisluhnil njihovim besedam in pričevanjem, v popoldanskih urah bi se lahko udeležil še demonstracije. Orlando je sicer glavni pobudnik zakonskega pravila proti delokalizaciji, ki ga je odhajajoča Draghijeva vlada odobrila v sklopu zakona o državnem proračunu 2021 in so ga kritizirali tako sindikati kot predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga. Ta je denimo razložil, da gre za dvorezen meč. Če sindikati in oblasti ne podpišejo postopka o selitvi proizvodnje, zaposlenim ne morejo zagotoviti čakanja na delo. Če ga podpišejo, pa v bistvu podprejo namero družbe o zaprtju tovarne. Čeprav na eni strani predstavlja protiutež samovolji multinacionalk, je težav, ki ostaja še vedno na dlani kar veliko.

Medtem kaže, da se bo južnokorejska ladja UHL Fusion, na katero bi morali natovoriti 12 ladijskih motorjev boljunskega obrata Wärtsile, jutri (v četrtek) privezala ob pomol v plovnem kanalu, kjer naj bi natočili gorivo.