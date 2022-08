Wärtsili več kot 60 milijonov javnih prispevkov

V italijanskem gospodarstvu 21. stoletja se dogaja nekaj navidezno protislovnega, a za vpletene kapitalistične protagoniste sila donosnega: podjetje najprej prejme izdaten javni prispevek, ko ga izkoristi, pa se odloči za prekinitev proizvodne dejavnosti ali za prenos slednje v drugo državo. Kdor plača, so italijanski davkoplačevalci in v prvi vrsti odpuščeni delavci podjetja.

Tako je bilo pred desetletjem z zgodovinsko tržaško tovarno likerjev in žganih pijač Stock, tako se v teh dneh ponavlja z boljunsko tovarno motorjev Wärtsilä. Potem ko je v zadnjih šestih letih prejela številne državne in deželne prispevke, je 14. julija napovedala prekinitev proizvodnje in odpust 450 delavcev.

Po izračunu sindikalnih organizacij naj bi Wärtsilä od leta 2016 dalje prejel kakih 60 milijonov evrov javnih prispevkov. Vodstvo finskega velikana Wärtsila je v italijanskem gospodarskem dnevniku Il Sole 24 Ore odgovorilo, da znaša javna pomoč »le« 16,8 milijona evrov. Doslej je podjetje prejelo 8,97 milijona evrov, 7,85 milijona pa bi moralo še prejeti.