Z aplikacijo do hrane na dom in rezervacije storitev

Hrano iz trgovin in restavracij vseh vrst, zdravila, rože in rastline, sladoled in slaščice. To in marsikaj drugega je mogoče naročiti preko aplikacije Trieste a domicilio (Trst na dom), ki so jo danes predstavili v nakupovalnem središču Eataly na tržaškem nabrežju.

»Naš cilj je, da bi ta aplikacija služila tako občanom, ki bodo lahko naročali na dom najrazličnejše osnovne potrebščine, kot vse večjemu številu turistov, ki bodo lahko v njej našli vse informacije, ki jih potrebujejo pri obisku našega mesta,« je uvodoma razložila Desirèe Saviano, direktorica podjetja DGR Beverages & Services d.o.o., ki je ustvarilo aplikacijo. Preko aplikacije, ki si jo lahko na Google Play oziroma App store naložite na naprave z operativnima sistemoma Android in IOS, lahko tako izbirate med izjemno široko ponudbo najrazličnejših izdelkov in storitev, ki bodo dostavljeni v roku dveh ur. Poleg tega aplikacija dopušča tudi rezervacijo termina pri odvetnikih, notarjih, frizerjih ter drugih ponudnikih najrazličnejših storitev.

Eden od najbolj zanimivih produktov, ki jih bo mogoče kupiti preko aplikacije, je gin Monologue, stvaritev Tomaža Kavčiča, šefa Gostilne pri Lojzetu v dvorcu Zemono pri Vipavi, ki si je letos prislužil tudi Michelinovo zvezdico. Destilat brinovih jagod in različnih zelišč, ki mu je šef dodal ekstrakt listov oljke, kar ginu daje enkratno aromo, je dnevnik Corriere della sera uvrstil med deset najboljših ginov na svetu.