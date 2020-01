Na avtocesti v bližini odcepa za Trebče v smeri proti Trstu je popoldne okoli 15.30 prišlo do prometne nesreče, katere dinamika še ni povsem jasna. Kaže, da je prišlo do trčenja dveh avtomobilov, gotovo pa je, da se je avto znamke Lancia Ypsilon temno modre barve prevrnil na streho. Na prizorišče so prišli prometni policisti, gasilci in reševalci službe 118, ki so eno osebo, ki je utrpela nekaj udarcev, prepeljali v katinarsko bolnišnico z zeleno triažno kodo.