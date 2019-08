Z avtom na streho

Na avtocestnem priključku takoj po predoru pri Padričah oziroma pri izvozu za Katinaro se je ob 11.40 pripetila prometna nesreča. Avtomobil je – morda zaradi prevelike hitrosti ali morda zaradi poznega zavijanja – trčil v varnostno ograjo in se prevrnil na streho. V njem so se peljale štiri osebe – gasilci in osebje službe 118, ki so prihiteli na kraj nesreče, so jih nemudoma potegnili iz vozila in jih z rešilcem odpeljali v bližnjo, katinarsko bolnišnico. Kaže, da niso utrpeli hujših poškodb.

Prometna policija je medtem poskrbela za urejanje prometa, ki seje začel gostiti. Izhod pri Katinari je trenutno zaprt, dokler ne bodo umaknili poškodovanega vozila.