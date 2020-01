V Sesljanu se je danes ponoči okoli 2.30 zgodila prometna nesreča. Triintridesetletna voznica z Goriškega je izgubil nadzor nad svojim vozilom tipa fiat 500 in je trčila v zidek ob cesti pri ovinku ob vhodu na glavno sesljansko cesto. Poškodovano voznico so z reševalnim vozilom prepeljali v katinarsko bolnišnico, na kraju so prispeli tudi karabinjerji.